США не предоставляют Украине вооружения, позволяющие атаковать территорию России и не собираются становиться стороной конфликта.

Об этом сказала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент Джо Байден четко дал это понять. Мы поддерживаем любые усилия с любой стороны по поиску мирного урегулирования в интересах украинского народа, которое одобрил бы украинский народ", – заявила постпред США при ООН.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут долететь до территории России.

Хотя Курт Волкер призвал Байдена передать Украине РСЗО дальнего действия и спрогнозировал наступление ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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