В Кремле не верят заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет атаковать Россию с помощью американских РСЗО.

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Нет. Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь", - сказал Песков журналистам.

По его словам, о неготовности выполнять это обещание свидетельствует то, что ранее Киев "не сдержал обещание покончить с конфликтом на юго-востоке Украины".

"И Минские договоренности не были выполнены, они канули в Лету, причем по вине украинской стороны. Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет", - заявил Песков.

При этом он ушёл от ответа, какие будут действия России, если удар с американского РСЗО нанесут по территории РФ.

"Давайте не будем говорить о худших сценариях", - сказал Песков.

Он добавил, что российские ведомства следят за потенциальными рисками и применяют все необходимые меры.

Напомним, США уже сегодня, 1 июня, намерены объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $700 млн. В него войдут ракетные системы средней дальности HIMARS c боеприпасами дальностью поражения до 70 км. Украинцы заверили представителей США, что не будут запускать ракеты по территории России.

В то же время ранее США дали понять, что не дадут Украине РСЗО дальнего действия, опасаясь стать стороной конфликта.

Тем временем война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.