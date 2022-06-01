Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует использовать американские РСЗО, чтобы атаковать территорию Российской Федерации.

Президент сказал это в интервью американскому телеканалу Newsmax.

"В Белом доме говорят, что мы можем их использовать для нападения на Россию. Послушайте, мы не планируем атаковать Россию. Нам не интересна РФ, мы не воюем на ее территории", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украине нужны ракетные системы, которые бьют дальше, чем на сто километров.

Отметим, что Байден отказал Киеву в таких системах, заявив, что их дальность не превысит 50 миль (80 км).

Напомним, США сегодня планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на $700 млн, в который войдут РСЗО HIMARS.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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