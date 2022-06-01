В "Единой России" заявляют, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины, для жителей которых уже упростили выдачу российских паспортов, войдут в состав РФ.

Об этом сказал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак, пишут российские СМИ.

"Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион (Херсонская область - Ред.) будет в составе Российской Федерации, нет никаких", - заявил он.

Говоря об "ЛДНР", Турчак заявил, что "ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем", что они также могут войти в состав РФ.

По мнению Турчака, "референдум" о "присоединении" к РФ в Запорожской области должен быть организован, "как только к этому будет готова ситуация, прекратятся обстрелы и появится зона безопасности".

Напомним, ранее назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили о планах на "включение" региона в состав России.

Такие заявления звучали и от назначенных Россией "властей" Херсонщины.

В свою очередь, в России уже рассказали о механизме присоединения захваченных украинских территорий.

Вместе с тем, разведка Минобороны считает, что "референдум" о вхождении Херсона в состав России могут провести в сентябре.

Также мы писали, что США обеспокоены действиями РФ по закреплению контроля над Херсонской областью и могут усилить санкции.