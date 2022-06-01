США обеспокоены шагами, которые Россия предпринимает, чтобы попытаться институционализировать контроль над суверенной украинской территорией, особенно в Херсонской области Украины.

Об этом на брифинге 31 мая заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Кремль, вероятно, взвешивает несколько подходов: от признания так называемой "народной республики", как Россия насильственно сделала в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как Россия сделала в Крыму. Это предсказуемая часть российской стратегии, поэтому мы продолжаем бить тревогу сейчас, особенно после одностороннего указа президента России Путина, который ускорит выдачу российских паспортов гражданам Украины. Аналогичную тактику Россия использовала в Донецке и Луганске в 2019 году", - сказал Прайс.

По его словам, США намерены усиливать санкции за преступные действия РФ против Украины.

"Мы продолжим освещать территориальные замыслы России в Украине, а также ее продолжающуюся агрессию, а также привлекать к ответственности тех, кто этому способствует, в том числе с помощью дополнительных карательных экономических мер", - заявил Прайс.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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