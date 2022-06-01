США поддерживают мирный план в отношении Украины, разработанный Италией.

Об этом на пресс-конференции заявила посол Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд.

План состоит из четырех пунктов:

Первый - прекращение огня и создание условий для соблюдения этого режима.

Второй - переговоры о нейтралитете и внеблоковости Украины, обеспеченных международными политическими гарантиями и процедурой вступления Киева в ЕС.

Третий - разрешение территориальных споров между Киевом и Москвой, прежде всего - статус Крыма и Донбасса (указанные регионы вернутся под украинский суверенитет на правах широкой автономии с возможностью поддерживать свои языковые и культурные отличия, экономические свободы и открытость границ, а также "свою безопасность").

Четвертый - заключение многостороннего соглашения о "реорганизации международных балансов, начиная с отношений между ЕС и Россией".

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "Украина приветствует любые планы, которые не включают создание линий соприкосновения и уступки территории".

В то же время в Кремле этот план назвали "оторванным от реальности". Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что у него появилось впечатление, будто план "готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет".