США поддержали предложенный Италией мирный план урегулирования в Украине
США поддерживают мирный план в отношении Украины, разработанный Италией.
Об этом на пресс-конференции заявила посол Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд.
План состоит из четырех пунктов:
- Первый - прекращение огня и создание условий для соблюдения этого режима.
- Второй - переговоры о нейтралитете и внеблоковости Украины, обеспеченных международными политическими гарантиями и процедурой вступления Киева в ЕС.
- Третий - разрешение территориальных споров между Киевом и Москвой, прежде всего - статус Крыма и Донбасса (указанные регионы вернутся под украинский суверенитет на правах широкой автономии с возможностью поддерживать свои языковые и культурные отличия, экономические свободы и открытость границ, а также "свою безопасность").
- Четвертый - заключение многостороннего соглашения о "реорганизации международных балансов, начиная с отношений между ЕС и Россией".
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "Украина приветствует любые планы, которые не включают создание линий соприкосновения и уступки территории".
В то же время в Кремле этот план назвали "оторванным от реальности". Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что у него появилось впечатление, будто план "готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет".
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