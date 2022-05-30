Прошлогодний урожай пшеницы, который хранился в Херсонской области, начали экспортировать в Россию.

Об этом заявил назначенный россиянами "замглавы военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов.

Он заявил, что область сейчас готовится к уборке озимых зерновых, она начнется 20 июня и продажа зерна, по словам Стремоусова, должна освободить места для хранения.

"Есть место, куда складывать новый урожай, хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны Российской Федерации", - сказал он.

Ранее украинские власти неоднократно обвиняли Россию в незаконной продаже зерна, которое хранится на захваченных территориях. Теперь Стремоусов, по сути, эти обвинения подтвердил.

Мы также публиковали спутниковые снимки кораблей РФ с ворованным украинским зерном.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

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