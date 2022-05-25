Мировых запасов пшеницы осталось примерно на 10 недель, ситуация хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Об этом на Совете Безопасности ООН сообщила генеральный директор аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер.

По ее словам, война между Россией и Украиной, которые совместно производят около трети мировой пшеницы, "просто подлил масла в давно горящий огонь", то есть, война не является первопричиной сложившейся ситуации.

"Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии Covid-19, выявил хрупкость наших цепочек поставок. Я говорю об этом, чтобы вы все понимали, что даже если конфликт завтра закончится, наша проблема продовольственной безопасности не исчезнет в ближайшее время без согласованных действий", - сказала она.

По ее словам, из-за роста цен на основные сельскохозяйственные культуры в этом году еще 400 миллионов человек во всем мире оказались в зоне "продовольственных рисков". "В то время как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, является самой экстремальной за последние 20 лет", - сказала он.

Менкер выступила после исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли, который сказал, что "голод стучит в двери" 49 миллионам человек в 43 странах, а с голодом приходит политическая дестабилизация. "Мы уже наблюдаем беспорядки и протесты, происходящие прямо сейчас в Шри-Ланке, Индонезии, Пакистане, Перу. И эти события - только предвестники грядущего", - сказал он.

Как писала "Страна", в Индии вводят запрет на экспорт пшеницы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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