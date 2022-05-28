В телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент РФ Владимир Путин заявил, что готов пойти на разблокировку экспорта зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

Об этом сказано в отчете Кремля о состоявшейся 28 мая беседе.

Путин сделал упор на необходимости снятия санкций с РФ для преодоления мирового продовольственного кризиса.

"Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений", - заявил Путин.

О том, что Россия готова помочь преодолеть продовольственный кризис в мире при условии снятия санкций со стороны Запада, Путин заявлял и два дня назад в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.

Между тем Евросоюз завершает разработку плана сухопутного экспорта украинского продовольствия.