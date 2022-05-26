Россия готова помочь преодолеть продовольственный кризис в мире при условии снятия санкций со стороны Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.

Пресс-релиз о беседе опубликовал официальный сайт Кремля.

Согласно сообщению, Путин и Драги также обсудили ситуацию в Украине. Российский президент заявил о "замороженном Киевом переговорном процессе" и обсудил глобальную продовольственную безопасность.

Путин сказал, что Россия "готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений" при условии снятия санкций со стороны Запада.

Итальянская сторона пока не привела детали разговора.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные открывают для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях.

Также "Страна" писала, что в Москву прибудет представитель ООН, с которым будут говорить о снятии санкций с продовольственного экспорта России.

Высокопоставленный представитель ООН должен посетить Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить схему, по которой Россия сможет экспортировать удобрения.