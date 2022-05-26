Высокопоставленный представитель ООН должен посетить Москву в ближайшие дни, чтобы обсудить возобновление экспорта удобрений. О необходимости последнего неоднократно говорил генсек организации Антониу Гутерриш.

О визите заявил посол России в ООН Василий Небензя, сообщает Reuters.

Высокопоставленный представитель ООН должен посетить Москву в ближайшие дни, чтобы "обсудить схему, по которой мы можем экспортировать удобрения", заявил агентству Небензя.

Небензя сказал, что "формально удобрения и зерно не под санкциями, но есть проблемы с логистикой, транспортом, страхованием, банковскими переводами", возникшие из-за западных санкций, наложенных на Россию. Они мешают Москве "свободно экспортировать".

"Мы готовы экспортировать удобрения и зерно из наших портов на мировой рынок", - сообщил Небензя, добавив, что когда речь идет об экспорте украинского зерна, "нужно договариваться с украинцами, а не с россиянами".

Небензя сказал, что главой Конференции ООН по торговле и развитию и координатор Глобальной кризисной группы ООН по продовольствию, энергетике и финансам Ребекка Гринспан должна была обсудить российский экспорт во время своего визита в Москву.

Также он допустил, что в начале июня в Москву должен прибыть глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс, но посол не знает, в какой степени Гриффитс участвует в дискуссиях об экспорте зерна и удобрений.

Ранее на возможность снятия санкций с российского продовольственного экспорта намекнул американский Госдеп.

Между тем Минфин США разрешил своим гражданам платить налоги в России до конца фискального года.