Министерство финансов США 25 мая выпустило генеральную лицензию, позволяющую американским физическим и юридическим лицам совершать финансовые операции для уплаты налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября 2022 года, когда в Штатах заканчивается фискальный год.

В соответствии с документом, американские физические либо юридические лица, которыми прямо или косвенно владеют граждане США, уполномочены "платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрацию или сертификаты… при условии, что такие операции необходимы для их деятельности в Российской Федерации, до 00:01 по восточному времени (07:00 по киевскому времени) 30 сентября 2022 года".

Как писала "Страна", вчера министерство финансов США объявило, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Срок лицензии истечет 25 мая в 07:01 по киевскому времени. Без этого разрешения РФ не сможет расплатиться по государственным облигациям и может оказаться на грани дефолта.

А в марте Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло российские удобрения в список жизненно необходимых продуктов. Это фактически выводит их из-под возможных санкций.