Министерство финансов Украины призвало вернуть все налоги на довоенный уровень - то есть повысить их.

С таким заявлением выступил министр финансов Сергей Марченко в эфире национального телемарафона.

"Считаю, что надо вернуть все налоги на довоенный уровень. Бизнесу мы помогли. Теперь надо помочь государству, которое финансирует армию", - заявил он.

Напомним, налоги были снижены после полномасштабного вторжения России. Также были остановлены проверки бизнеса. Какие сейчас действуют налоги - мы рассказывали в отдельном материале.

Также ранее мы рассказывали, как в интервью The Economist Марченко заявил, если война продлится больше 3-4 месяцев, правительству Украины придется принимать "болезненные меры": сокращать бюджетные расходы, в том числе зарплаты, пенсии и социальные выплаты, а также повышать налоги. В интервью прозвучал и посыл о возможной национализации предприятий.

Мы разбирались, действительно ли грозит Украине рост налогов, урезание зарплат и пенсий, а также будет ли национализация.

Вместе с тем, в Раде собираются принять новый пакет налоговых изменений с учетом войны в Украине.