Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в целом новый пакет налоговых изменений №7360. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Телеграм.

По словам депутата, в случае принятия закона полностью возобновится система электронного администрирования НДС, а значит, можно будет без проблем регистрировать налоговые накладные и двигаться к возобновлению бюджетного возмещения.

Другие важные нормы:

Регистрация налоговых накладных за февраль-май 2022 года предусмотрена до 15 июля 2022 года. Налогоплательщики освобождаются от ответственности за несвоевременные представления отчетности или уплату налогов в период с 24 февраля 2022 года, если эти налоговые обязанности были исполнены в течение 60 дней со дня возобновления такой возможности. Восстанавливается обязанность уплаты налогов и представление отчетности для плательщиков, которые могут своевременно выполнять эту обязанность. Перечень документов, подтверждающих невозможность выполнения налоговых обязанностей, будет устанавливаться Минфином. Плательщики налога, перешедшие на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей с 24 февраля 2022 года до перехода на упрощенную систему, при условии выполнения таких обязанностей в течение 60 дней со дня перехода на упрощенную систему. Налогоплательщики, которые исправят ошибки до 20 июля 2022 года, освобождаются от штрафных санкций. Суммы налогового кредита включены за те товары, которые были затем уничтожены в результате войны, включаются в налоговый кредит, но не подлежат бюджетному возмещению. Не исключено, что в закон добавят норму, которая разрешит ввозить автобусы, грузовики и спецмашины (коды 8702, 8704 и 8705), соответствующие Евро-3, но при этом запретят их продавать в течение 3 лет.

Ранее "Страна" писала о скандальном законопроекте 7311, который предусматривал целый список налоговых нововведений - от увеличения военного сбора с 1,5% до 3% до отмены льгот по растаможке иномарок и возврат налогов на бензин и дизель (из-за чего, топливо, как говорят, заправщики, может подорожать до 50-55 гривен за литр "через пять минут после принятия закона").

Впрочем, позже его переписали и по сравнению с первоначальной версией, решили не возвращать акциз и 20% НДС на бензин и дизель.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.