В Раде собираются принять новый пакет налоговых изменений с учетом войны в Украине
Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в целом новый пакет налоговых изменений №7360. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Телеграм.
По словам депутата, в случае принятия закона полностью возобновится система электронного администрирования НДС, а значит, можно будет без проблем регистрировать налоговые накладные и двигаться к возобновлению бюджетного возмещения.
Другие важные нормы:
- Регистрация налоговых накладных за февраль-май 2022 года предусмотрена до 15 июля 2022 года.
- Налогоплательщики освобождаются от ответственности за несвоевременные представления отчетности или уплату налогов в период с 24 февраля 2022 года, если эти налоговые обязанности были исполнены в течение 60 дней со дня возобновления такой возможности.
- Восстанавливается обязанность уплаты налогов и представление отчетности для плательщиков, которые могут своевременно выполнять эту обязанность. Перечень документов, подтверждающих невозможность выполнения налоговых обязанностей, будет устанавливаться Минфином.
- Плательщики налога, перешедшие на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей с 24 февраля 2022 года до перехода на упрощенную систему, при условии выполнения таких обязанностей в течение 60 дней со дня перехода на упрощенную систему.
- Налогоплательщики, которые исправят ошибки до 20 июля 2022 года, освобождаются от штрафных санкций.
- Суммы налогового кредита включены за те товары, которые были затем уничтожены в результате войны, включаются в налоговый кредит, но не подлежат бюджетному возмещению.
- Не исключено, что в закон добавят норму, которая разрешит ввозить автобусы, грузовики и спецмашины (коды 8702, 8704 и 8705), соответствующие Евро-3, но при этом запретят их продавать в течение 3 лет.
Ранее "Страна" писала о скандальном законопроекте 7311, который предусматривал целый список налоговых нововведений - от увеличения военного сбора с 1,5% до 3% до отмены льгот по растаможке иномарок и возврат налогов на бензин и дизель (из-за чего, топливо, как говорят, заправщики, может подорожать до 50-55 гривен за литр "через пять минут после принятия закона").
Впрочем, позже его переписали и по сравнению с первоначальной версией, решили не возвращать акциз и 20% НДС на бензин и дизель.
Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.
Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.