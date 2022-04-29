Кабмин денонсировал еще два соглашения с Россией: об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, а также соглашения о научно-техническом сотрудничестве.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство одобрило проект Закона "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством российской федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов" и проект Закона "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и правительством российской федерации о научно-техническом сотрудничестве".

Договоры об избежании двойного налогообложения представляют собой международные межправительственные соглашения, призванные не допустить неограниченное налогообложение одного и того же дохода в нескольких государствах.

А соглашение о научно-техническом сотрудничестве было принято в 1999 году, "учитывая исторически сложившиеся научно-технические связи между Российской Федерацией и Украиной, желая развивать и укреплять сотрудничество между двумя странами в области науки и техники, внося тем самым вклад в экономическое и социальное развитие обеих стран".

Ранее Украина разорвала соглашение с Россией и Беларусью о сотрудничестве в области стандартизации и сертификации.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.