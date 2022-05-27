"Власти" оккупированного Скадовска Херсонской области говорят, что начинают восстановление морского порта - чтобы можно было вывозить из него зерно. Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы его приведем в готовность, и здесь с осени можно будет загружать уже зерно и отправлять", - заявил назначенный Россией "глава военно-гражданской администрации" Скадовского района Сергей Швайко.

Порт Скадовска расположен в северо-восточной части Черного моря, к северу от Крымского полуострова.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российские военные открывают коридор для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях.

В Черном море для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной три мили.

Мы публиковали карты коридора для выхода иностранных судов из портов Черного моря и из Мариуполя, которые показало Минобороны РФ.

Вместе с тем, рассказывали, что Турция ведет переговоры с Киевом и Россией об открытии своих коридоров для экспорта украинского зерна.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.