Вслед за картой морского гуманитарного коридора из Мариуполя в Минобороны России опубликовали и карту для черноморских портов, в том числе тех, которые контролируются Украиной.

По заявлению России, с 27 мая ежедневно с 08.00 до 19.00 из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков", и "Южный" будет открыт "морской гуманитарный коридор".

Российская сторона уверяет, что иностранные суда смогут безопасно выйти в море по маршруту шириной в 3 морские мили и длиной 139 морских миль.

И в этом случае Минобороны тоже заявил, что за обеспечение безопасности на переходе по маршруту в их оценке отвечает украинская сторона.

Украина пока не подтверждала договорённости по выходу судов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные открывают коридор для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях.

В Черном море для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили.

В Азовском море для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.