В Минобороны России показали карту "гуманитарного коридора" для выхода иностранных судов из порта Мариуполя
Министерство обороны РФ опубликовало карту, на которой показан "гуманитарный коридор" для выхода иностранных судов из порта Мариуполя.
Работать он будет каждый день с 8:00 до 19:00.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные открывают для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. В Черном море для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили. В Азовском море для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.
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