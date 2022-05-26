Министерство обороны РФ опубликовало карту, на которой показан "гуманитарный коридор" для выхода иностранных судов из порта Мариуполя.

Работать он будет каждый день с 8:00 до 19:00.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные открывают для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. В Черном море для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили. В Азовском море для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.