В боях за Мариуполь в ночь на 7 апреля погиб чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по тайскому боксу Алексей Янин. Он был военнослужащим "Азова".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта 24 мая.

Алексей Янин родом из Запорожья. В тайский бокс пришел в 21 год, до этого 9 лет занимался боксом.

"В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, Алексей добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и по возвращении со срочной службы продолжил защищать Родину в рядах отряда "Азов". Полномасштабное вторжение российских оккупантов Янин встретил на востоке Украины и был одним из тех героев, кто держал оборону Мариуполя", - пишет Министерство.

У погибшего Алексея осталась жена Тамара и сын Назарий.

Мы также писали о том, что при обороне мариупольского завода "Азовсталь" 8 мая погиб чемпион Киева по боксу Артем Моша.

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Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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