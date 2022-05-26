В Мариуполе учебный год в школах будет длиться до 1 сентября. Учить детей будут 53 педагога. Об этом рассказал советник украинского мэра города Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

По его мнению, оккупанты это делают, чтобы адаптировать детей к российской учебной программе.

"Детям все лето будут преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском", - сообщил Андрющенко.

В Мариуполе для этого планируют открыть 9 школ, но для них, по данным советника, не хватает учителей - сейчас есть только 53 педагога (то есть по шесть на каждую школу).

Тем временем в Министерстве образования Украины рекомендовали школам и ПТУ закончить учебный год в дистанционном формате. В Киеве определили формат учебы до лета, основной акцент в украинских школах будет сделан на повторении пройденного материала.

С нового учебного года в Украине откроются только школы с бомбоубежищами. Родителей учеников Киева предупреждают об этом заранее. В школах проходят родительские собрания, на которых объясняют, почему многие учебные заведения переведут на дистанционное обучение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.