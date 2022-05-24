С нового учебного года в Украине откроются только школы с бомбоубежищами
В новом учебном году в Украине откроются только школы с бомбоубежищами. Об этом заявил заместитель министра образования Андрей Витренко в прямом эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли у них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.
"Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране", - сказал он.
Кроме того, состоится пересмотр школьной программы из-за войны России против Украины. Под изменения попадут курсы литературы и истории.
Ранее сообщалось, что в школах Херсонской области подконтрольные России власти собираются ввести обучение на русском языке, а из новых школьных учебников уберут термин "Киевская Русь".
Ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет объяснил, как школьникам с оккупированных территорий получить украинский аттестат.
Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.
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