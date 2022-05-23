Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, как смогут получить аттестат о среднем образовании выпускники с временно оккупированных территорий, сообщает Минобразования.

"Каждый учащийся получит документ об общем образовании по украинским стандартам. Это можно сделать офлайн в любом учебном заведении на подконтрольной территории, сообщив департаменту образования и науки о своем местоположении, а также онлайн на платформах "Атмосферная школа", "Оптима" и т.д. Полный перечень размещен на сайте Министерства образования и науки", - отметил Шкарлет.

Кроме того, в Министерстве образования и науки Украины работает "горячая линия", консультирующая работников учебных заведений на временно оккупированных территориях. Для родителей и выпускников размещены контактные данные лиц, оказывающих помощь.

По его словам, МОН вместе с Минреинтеграции продолжает работу над поступлением в вузы детей с временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий.

"Измененными правилами поступления предусмотрено 28 сессий сдачи национального мультипредметного теста для поступления в украинские заведения высшего образования. Для поступающих с временно оккупированных территорий с сентября по 31 декабря 2022 года будет обеспечена дополнительная сессия и дополнительные возможности для поступления в украинские учебные заведения", - сообщил Шкарлет.

Ранее "Страна" писала, что в Минобразования объяснили украинцам, кто имеет право на льготные кредиты на учебу и социальные стипендии.

Также мы рассказывали, что украинские выпускники смогут сдать упрощенное ВНО - национальный мультипредметный тест - в 23 странах Европы.