Украинским абитуриентам разрешили сдать единый тест в Европе. Список стран
Украинские выпускники смогут сдать упрощенное ВНО – национальный мультипредметный тест - в 23 странах Европы.
Соответствующий приказ утвердил министр образования Сергей Шкарлетт.
"Сейчас подтверждены договоренности со многими европейскими партнерами, а следовательно, украинцы, вынужденно покинувшие свою Родину из-за войны, смогут вступить в желанные заведения высшего образования", - отмечают в МОН.
Тест за границей будет идентичен тому, который будут сдавать в Украине. Не будут отличаться и условия: компьютеры в кабинете и украиноязычные педагоги.
Министерство образования и науки уже согласовало создание экзаменационных пунктов в европейских городах, в которых абитуриенты будут сдавать ВНО.
Тестирование запланировано в следующих странах:
- Австрия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Великобритания;
- Дания;
- Эстония;
- Ирландия;
- Испания;
- Италия;
- Латвия;
- Литва;
- Молдова;
- Нидерланды;
- Германия;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Словакия;
- Венгрия;
- Франция;
- Хорватия;
- Чехия;
- Швеция.
Напомним, что с сегодняшнего дня, 20 мая, для украинских абитуриентов открывается этап подтверждения участия в едином тесте.
Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".
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