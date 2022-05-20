Шкарлет рассказал о договоренности со странами ЕС о сдаче украинцами единого теста за границей. Фото: МОН

Украинские выпускники смогут сдать упрощенное ВНО – национальный мультипредметный тест - в 23 странах Европы.

Соответствующий приказ утвердил министр образования Сергей Шкарлетт.

"Сейчас подтверждены договоренности со многими европейскими партнерами, а следовательно, украинцы, вынужденно покинувшие свою Родину из-за войны, смогут вступить в желанные заведения высшего образования", - отмечают в МОН.

Тест за границей будет идентичен тому, который будут сдавать в Украине. Не будут отличаться и условия: компьютеры в кабинете и украиноязычные педагоги.

Министерство образования и науки уже согласовало создание экзаменационных пунктов в европейских городах, в которых абитуриенты будут сдавать ВНО.

Тестирование запланировано в следующих странах:

  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Великобритания;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Молдова;
  • Нидерланды;
  • Германия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Венгрия;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Чехия;
  • Швеция.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 20 мая, для украинских абитуриентов открывается этап подтверждения участия в едином тесте.

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Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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