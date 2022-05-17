На льготы могут претендовать несколько категорий населения. Фото: АСПИ

Министерство образования опубликовало информацию о том, какие льготы полагаются детям участников войны для получения высшего и среднего специального образования.

Согласно инфографике, государство обеспечивает государственную целевую поддержку участникам боевых действий и их детям, в частности тем, кто учится на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального начального и высшего образования, до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет. Поддержка включает:

  • полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
  • льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
  • социальные стипендии;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ к интернету, базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
  • бесплатное проживание в общежитии.

Инфографика 1 МОН

МОН приводит список документов, подтверждающих право на льготы для обучения:

  • удостоверение участника боевых действий установленного образца;
  • удостоверение личности с инвалидностью в результате войны установленного образца;
  • удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших лиц до достижения ими 16-летнего возраста - справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего лица или опекуна) установленного образца;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка о взятии на учет внутри перемещенного лица установленного образца;
  • справка о регистрации места жительства личности установленного образца.

Инфографика 2 МОН

Список тех, кто имеет первоочередное право использовать льготные долгосрочные кредиты на образование:

  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • дети с инвалидностью, лица с инвалидностью І-ІII групп;
  • дети из малообеспеченных или многодетных семей;
  • лица и дети лиц, признанные участниками боевых действий, лицами с инвалидностью в результате войны, пострадавшими участниками революции достоинства;
  • дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
  • дети лиц, погибших при участии в революции достоинства;
  • дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения;
  • дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
  • поступающие и приобретающие профессиональное высшее и высшее образование, поступающие или обучающиеся по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере.

Инфографика 3 МОН

Список тех, кто имеет право на получение социальной стипендии во время обучения:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • дети умерших участников революции достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны;
  • дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
  • дети с инвалидностью и лица с инвалидностью I-III группы;
  • лица, признанные пострадавшими участниками революции достоинства, и их дети;
  • дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста.

Инфографика 4 МОН

Если отказано в предоставлении поддержки, то следует:

  1. Обратиться к ректору учебного заведения.
  2. Обратиться с жалобой в Министерство образования и науки Украины.

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