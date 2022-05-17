В Минобразования объяснили украинцам, кто имеет право на льготные кредиты на учебу и социальные стипендии
Министерство образования опубликовало информацию о том, какие льготы полагаются детям участников войны для получения высшего и среднего специального образования.
Согласно инфографике, государство обеспечивает государственную целевую поддержку участникам боевых действий и их детям, в частности тем, кто учится на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального начального и высшего образования, до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет. Поддержка включает:
- полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальные стипендии;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- бесплатный доступ к интернету, базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- бесплатное проживание в общежитии.
МОН приводит список документов, подтверждающих право на льготы для обучения:
- удостоверение участника боевых действий установленного образца;
- удостоверение личности с инвалидностью в результате войны установленного образца;
- удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших лиц до достижения ими 16-летнего возраста - справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего лица или опекуна) установленного образца;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о взятии на учет внутри перемещенного лица установленного образца;
- справка о регистрации места жительства личности установленного образца.
Список тех, кто имеет первоочередное право использовать льготные долгосрочные кредиты на образование:
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети с инвалидностью, лица с инвалидностью І-ІII групп;
- дети из малообеспеченных или многодетных семей;
- лица и дети лиц, признанные участниками боевых действий, лицами с инвалидностью в результате войны, пострадавшими участниками революции достоинства;
- дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
- дети лиц, погибших при участии в революции достоинства;
- дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения;
- дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
- поступающие и приобретающие профессиональное высшее и высшее образование, поступающие или обучающиеся по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере.
Список тех, кто имеет право на получение социальной стипендии во время обучения:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- дети умерших участников революции достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны;
- дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;
- дети с инвалидностью и лица с инвалидностью I-III группы;
- лица, признанные пострадавшими участниками революции достоинства, и их дети;
- дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста.
Если отказано в предоставлении поддержки, то следует:
- Обратиться к ректору учебного заведения.
- Обратиться с жалобой в Министерство образования и науки Украины.
Ранее