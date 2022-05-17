Министерство образования опубликовало информацию о том, какие льготы полагаются детям участников войны для получения высшего и среднего специального образования.

Согласно инфографике, государство обеспечивает государственную целевую поддержку участникам боевых действий и их детям, в частности тем, кто учится на дневной форме в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального начального и высшего образования, до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет. Поддержка включает:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к интернету, базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

МОН приводит список документов, подтверждающих право на льготы для обучения:

удостоверение участника боевых действий установленного образца;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны установленного образца;

удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших лиц до достижения ими 16-летнего возраста - справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего лица или опекуна) установленного образца;

свидетельство о рождении ребенка;

справка о взятии на учет внутри перемещенного лица установленного образца;

справка о регистрации места жительства личности установленного образца.

Список тех, кто имеет первоочередное право использовать льготные долгосрочные кредиты на образование:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети с инвалидностью, лица с инвалидностью І-ІII групп;

дети из малообеспеченных или многодетных семей;

лица и дети лиц, признанные участниками боевых действий, лицами с инвалидностью в результате войны, пострадавшими участниками революции достоинства;

дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;

дети лиц, погибших при участии в революции достоинства;

дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения;

дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;

поступающие и приобретающие профессиональное высшее и высшее образование, поступающие или обучающиеся по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере.

Список тех, кто имеет право на получение социальной стипендии во время обучения:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

дети умерших участников революции достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны;

дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО;

дети с инвалидностью и лица с инвалидностью I-III группы;

лица, признанные пострадавшими участниками революции достоинства, и их дети;

дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста.

Если отказано в предоставлении поддержки, то следует:

Обратиться к ректору учебного заведения. Обратиться с жалобой в Министерство образования и науки Украины.

Ранее