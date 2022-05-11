В Украине запустили горячую линию для участников национального мультипредметного теста, которые не получили необходимые данные для входа на Информационную страницу.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Ранее МОН сообщал, что потенциальнм участникам национального мультипредметного теста уже прислали сообщения с необходимыми данными для входа в портал.

Кто такие данные не получил, может обратиться по указанным ниже номерам "горячей линии", которая будет работать с 12 по 19 мая в Украинском центре оценки качества образования.

+38 095 523 46 47

+38 066 680 55 28

+38 068 146 02 21

+38 068 142 05 95

Операторы "горячей линии" будут владеть информацией только о логинах и паролях для входа на Информационную страницу.

Если у выпускников есть другие вопросы, они могут позвонить в Украинский (+38 095 903 95 10) или в региональные центры оценки качества образования.

Ранее "Страна" рассказывала в деталях, как будет работать единый тест, которым в этом году заменят ВНО.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.