Число украинских школьников в Германии может составить 400 тысяч человек. Для их обучения потребуется до 24 тысяч учителей.

Такие оценки приводит Welt am Sonntag со ссылкой на данные конференции министров образования и культуры федеральных земель ФРГ.

Заявки на работу в немецких школах подали более полутора тысяч украинских учителей.

"Наш опыт показывает, что украинские учителя невероятно помогают ученикам, потому что, прежде всего, они обеспечивают поддержку и безопасность", - отметила председатель конференции Карин Прин.

Тем временем с момента полномасштабной войны в Украине уже более миллиона беженцев вернулись на родину. В минувшую субботу впервые с начала полномасштабной войны пограничники фиксировали больше тех, кто въезжает в Украину, чем тех, кто выезжает.

Напомним, война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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