Министерство образования и науки Польши предлагает украинским школьникам пойти в польские школы.

В Министерстве предполагают, что учебные заведения могут пойти 700 тыс. детей из числа прибывших в республику беженцев с Украины. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава ведомства Пшемыслав Чарнек.

"По нашим оценкам, в польские школы могут пойти около 700 тыс. детей", - сказал он, подчеркнув, что на данный момент обучение начали 10% этого числа.

"90% детей в школы пока не обратились", - отметил Чарнек.

Как информировал министр, в Польше создаются подготовительные отделения, в которых упор будет сделан на изучение польского языка.

"Призываем органы местного самоуправления чаще обращаться к этому инструменту", - указал Чарнек, рекомендовав принимать в польские классы украинских детей, которые "как минимум понимают польский язык".

По его словам, это снизит уровень стресса.

Напомним, что с 24 февраля в Польшу с Украины приехали 2 млн беженцев. Большинство из них - женщины с детьми.

Напомним, что с 14 марта в восьми областях Украины возобновилось обучение. Речь идет как об очной, так и об онлайн-форме обучения. С этого же дня Минобразования вместе с Google запустили Всеукраинское онлайн-расписание с целью возобновить учебный процесс в стране. Оно создано для детей, у которых нет возможности посещать школу очно, в том числе эвакуированных и находящихся в убежищах.