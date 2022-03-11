Со следующего понедельника, 14 марта, в восьми областях Украины возобновляется обучение. Речь идет как об очной, так и об онлайн-форме обучения.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Список областей, где возобновляется обучение:

Львовская,

Тернопольская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая,

Хмельницкая,

Запорожская,

Одесская,

Кировоградская.

В Минобразования сообщили, что каждое учебное заведение будет выбирать формат обучения самостоятельно. То есть, решать, проводить обучение в онлайне, или в очной форме, будут решать директора школ.

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