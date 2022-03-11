С понедельника в восьми областях Украины возобновляется обучение
Со следующего понедельника, 14 марта, в восьми областях Украины возобновляется обучение. Речь идет как об очной, так и об онлайн-форме обучения.
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Список областей, где возобновляется обучение:
- Львовская,
- Тернопольская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая,
- Хмельницкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Кировоградская.
В Минобразования сообщили, что каждое учебное заведение будет выбирать формат обучения самостоятельно. То есть, решать, проводить обучение в онлайне, или в очной форме, будут решать директора школ.
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