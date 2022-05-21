В субботу, 21 мая, в Донецкой области уничтожено еще одно заведение культуры. Россияне нанесли удар по музыкальной школе в Святогорске.

Об этом сообщает губернатор Павел Кириленко.

Школа попала под обстрел сегодня на рассвете и уничтожена до основания.

"В 2016 году правительство Японии помогло нам отремонтировать эту школу — это была часть проекта "Содействие стабилизации общин на Донбассе". Русские же превратили ее в руины", - сообщил губернатор.

Напомним, что вчера Россия ракетным ударом разрушила недавно реконструированный дом культуры в Лозовой. Пострадала маленькая девочка.

А в Луганской области трое человек погибли после обстрела школы.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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