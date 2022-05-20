Харьковская прокуратура публикует фото последствий ракетного удара по дому культуры в Лозовой.

Фотографии показывают масштабные разрушения снаружи и внутри здания, которое недавно было реконструировано. Пострадал центральный холл и концертный зал.

В результате ранения получили семь мирных жителей, среди них 11-летняя девочка.

При процессуальном руководстве Харьковской прокуратуры уже начато досудебное расследование по данному факту, статья о нарушении законов и обычаев войны.

Кроме здания городского дворца культуры, повреждено еще около 10 соседних многоэтажек.

Зеленский отреагировал на российский удар по ДК в Лозовой и заявил, что у россиян "абсолютное зло в голове".

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.