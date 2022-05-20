Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на видео российского авиаудара по дому культуры в Лозовой Харьковской области.

Он назвал увиденное абсолютным злом и абсолютной глупостью.

"Харьковская область. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - написал Зеленский у себя в Телеграм-канале.

По данным ГосЧС, российский снаряд попал в здание около 15:00. В настоящее время продолжается тушение пожара и разбор завалов.

Напомним, в Одессе враг ударил ракетой по пляжному туалету. Также мы сообщали, что два взрыва прогремели в пятницу утром в районе Малина под Житомиром.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.