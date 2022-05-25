В Киеве уже проводят родительские собрания, на которых сообщают, что школы без бомбоубежищ в следующем учебном году работать не будут, а их ученики останутся на дистанционном обучении.

"У нас только что было родительское собрание в школе, и мы узнали, что если введут правило, что с сентября смогут работать только школы с бомбоубежищами, то у нас будет дистанционка.

В Киеве, по словам нашего руководства, только 6 школ с бомбоубежищами, а не подвалами. У нас в школе подвал не оборудован", – написала мама одного из киевских школьников.

Как писала "Страна", в Киеве формат школьной учебы до лета предполагает повторение пройденного материала и дистанционное обучение.

Тем временем школы в разных регионах Украины то и дело подвергаются авиаударам противника. Так, в Святогорске в результате обстрела уничтожена музыкальная школа. В Луганской области трое человек погибли в Северодонецкой школе, где укрывались от бомбежек.

В Авдеевке враг разбомбил школу, обстреляв ее запрещенными фосфорными бомбами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.