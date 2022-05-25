В школьные программы в украинских образовательных учреждениях внесут изменения в связи с войной.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в ходе брифинга.

По его словам, некоторые изменения планировались еще до начала войны, однако нынешняя ситуация внесла свои коррективы.

"Поэтому буде пересматриваться и курс русской литературы, иностранной литературы, истории некоторым образом. Программы будут однозначно меняться: мы не можем не реагировать школьной программой на то, что происходит", - заявил Бабак.

Ранее сообщалось, что Шкарлет поддержал идею отмены русского языка в школах с 1 сентября.

Также мы писали, что в России из новых школьных учебников убрали термин "Киевская Русь".

Кроме того, сообщалось, что к открытию 1 сентября будут готовить все 425 школы Киева.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

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