В Украине из-за войны внесут изменения в школьные программы по истории, русской и зарубежной литературе
В школьные программы в украинских образовательных учреждениях внесут изменения в связи с войной.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в ходе брифинга.
По его словам, некоторые изменения планировались еще до начала войны, однако нынешняя ситуация внесла свои коррективы.
"Поэтому буде пересматриваться и курс русской литературы, иностранной литературы, истории некоторым образом. Программы будут однозначно меняться: мы не можем не реагировать школьной программой на то, что происходит", - заявил Бабак.
Ранее сообщалось, что Шкарлет поддержал идею отмены русского языка в школах с 1 сентября.
Также мы писали, что в России из новых школьных учебников убрали термин "Киевская Русь".
Кроме того, сообщалось, что к открытию 1 сентября будут готовить все 425 школы Киева.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.