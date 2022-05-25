С первого дня лета в Киеве планируют возобновить работу детских садов, которые были закрыты с первого дня российского вторжения в Украину.

Об этом сообщили в КГВА.

В КГВА объяснили необходимость открытия детских садов возвращением киевлян с детьми к работе. "В этой связи возникает вопрос: "С кем оставить ребенка". Военная администрация понимает нужды родителей. Именно поэтому главой КГВА принято решение об открытии детских садов до 1 июня", - заявили в КГВА.

Прием детей в детсады продолжится до 31 мая.

Вместе с тем, первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что с 1 июня учебные заведения начнут прием детей на свободные места в первые классы. Продлится этот процесс до 23 августа. Более 20% мест для первоклассников в столице пока остаются свободными.

К открытию 1 сентября будут готовить все 425 школы столицы.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в Украине откроются только школы с бомбоубежищами.

Кроме того, мы писали, что Шкарлет поддержал идею отмены русского языка в школах с 1 сентября.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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