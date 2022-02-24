В Киеве закрыли школы и детские сады. Больницы, поликлиники работают в усиленном режиме
В Киеве с сегодняшнего дня не работают школы и детские сады. Больницы, поликлиники работают в усиленном режиме.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении.
Также он призвал всех, кто не задействован в работе критических инфраструктур, оставаться дома и следить за официальной информацией.
Напомним, сегодня утром Верховная Рада ввела военное положение в Украине.
Это произошло после того, как Путин объявил о "спецоперации" против Украины, а российская армия стала наносить удары по военным объектам всей страны. Утром во многих городах Украины были слышны взрывы.
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