В Киеве с сегодняшнего дня не работают школы и детские сады. Больницы, поликлиники работают в усиленном режиме.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении.

Также он призвал всех, кто не задействован в работе критических инфраструктур, оставаться дома и следить за официальной информацией.

Напомним, сегодня утром Верховная Рада ввела военное положение в Украине.

Это произошло после того, как Путин объявил о "спецоперации" против Украины, а российская армия стала наносить удары по военным объектам всей страны. Утром во многих городах Украины были слышны взрывы.

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