В Киеве проходит выставка карикатур о войне, на которой представлены работы 40 художников из 12 стран. Фото
В центре Киева проходит международная выставка карикатур о войне. На выставке представлены 203 работы 40 художников из 12 стран.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
По словам организаторов, цель выставки - это оказание помощи украинцам в преодолении страхов войны посредством карикатур. Выставка проходит на платформе хаба "Vcentri Hub", который расположен на улице Владимирская 51-б.
После проведения выставки в Киеве авторы планирует показать работы в европейских городах, а также посетить Чернигов, Львов и другие города Украины.
Фото: Владислав Бовтрук/ "Страна"
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