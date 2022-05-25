В центре Киева проходит международная выставка карикатур о войне. На выставке представлены 203 работы 40 художников из 12 стран.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По словам организаторов, цель выставки - это оказание помощи украинцам в преодолении страхов войны посредством карикатур. Выставка проходит на платформе хаба "Vcentri Hub", который расположен на улице Владимирская 51-б.

После проведения выставки в Киеве авторы планирует показать работы в европейских городах, а также посетить Чернигов, Львов и другие города Украины.

Фото: Владислав Бовтрук/ "Страна"

Ранее сообщалось, что в центре Киева устроили выставку разбитой военной техники армии РФ.

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Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

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