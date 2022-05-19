Специалисты Третьяковской галереи завершили реставрацию картины художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которую в 2018 году повредил вандал.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу музея.

"В Государственной Третьяковской галерее завершена уникальная для отечественной практики по объему и сложности работ реставрация выдающегося живописного произведения - картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (1885)", - говорится в сообщении представителей галереи.

Реставрация полотна началась в апреле 2019 года. Представители музея также отметили, что при восстановлении произведения были использованы новейшие материалы и технологии в реставрационной области, специалистами музея был разработан целый ряд ноу-хау.

Картина была повреждена 25 мая 2018 года. Один из посетителей Третьяковской галереи, 37-летний житель Воронежа Игорь Подпорин, ударил полотно металлической стойкой ограждения. В результате толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Холст прорван в трех местах в центральной части работы, на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Представители музея оценивали ущерб произведению в 20 млн рублей.

Вандал объяснял свой поступок "возмущением содержанием картины". Подпорин заявил, что "картина неправильная - Иван Грозный не убивал своего сына, поэтому ее нужно было порвать". Замоскворецкий суд Москвы приговорил мужчину к 2,5 года колонии общего режима в апреле 2019 года по статье "уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия".

Ранее "Страна" сообщала, что неизвестный злоумышленник повредил картину ученицы Малевича Анны Лепорской под названием "Три фигуры".