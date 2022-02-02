Шевченковский районный суд Днепра приговорил мужчину, который в ноябре прошлого года повалил ханукальный светильник в центре города, к году лишения свободы с освобождением на год испытательного срока.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины в своем Тelegram-канале.

Суд вынес приговор за нарушение равноправия по религиозному признаку (по ч. 1 статьи 161 УК Украины). Подсудимый признал свою вину в полном объёме и принёс извинения Еврейской общине Днепра.

Это уже второй случай приговора вандалам за проявление антисемитизма в период Хануки, сообщают в ОЕОУ. Ранее был осуждён вандал из Ужгорода.

Напомним, это уже второй случай приговора вандалам за проявление антисемитизма в период Хануки. В Ужгороде мужчина выбросил в реку ханукальный светильник и получил такой же приговор - год лишения свободы с освобождением на год испытательного срока. В тот раз подсудимый также полностью признал свою вину.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве мужчина пытался разрушить установленную на центральной улице украинской столицы Ханукию.