Назначенный Россией "заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов дал интервью Reuters и заявил, что вопрос "присоединения" области к России будет решаться не ранее зимы этого года, а, скорее всего, решение будет принято "к следующему году".

"К осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела", - сформулировал Стремоусов.

Он также заявил, что может быть проведён и референдум о "присоединении" к России.

"Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не будет завтра, потому что наша первая задача - навести порядок в Херсонской области", - сказал Стремоусов.

Ранее мы писали, что оккупационные "власти" Херсонской области закрывают границу с подконтрольной Украине территорией.

Также "Страна" сообщала, что в оккупированной Херсонской области готовят открытие пунктов для получения паспортов РФ.

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