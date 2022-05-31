Губернатор Луганской области Сергей Гайдай уточнил, что российские войска контролируют 70% территории Северодонецка. По его словам, в городе на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Об этом он сказал комментарии британскому изданию Sky News.

Гайдай признал, что победа в городе будет большим моральным подъемом для России, но он добавил, что украинские войска могут совершить тактическое отступление из города, чтобы спасти жизни и захватить оборонительные позиции снаружи, чтобы помешать дальнейшему наступлению русских.

"Мне кажется, а я человек не военный, что нет смысла терять много солдат, чтобы отбить город, который не имеет военно-стратегического смысла. В военном смысле город не имеет значения, потому что, например, в соседнем городе Лисичанске возвышенностей больше, и позиции военных будут лучше", - сказал он.

Гайдай отметил, что после того, как украинская армия перевооружится, у ВСУ появятся хорошие шансы не только останавливать врага, но и контратаковать.

Ранее Гайдай сообщал, что под контролем оккупантов более половины города. Об этом он говорил в эфире телемарафона. При этом, по словам Гайдая, город не окружен, но из-за обстрелов невозможно доставить грузы и провести эвакуацию.

Также в результате вражеского авиаудара по Северодонецку повреждена цистерна с азотной кислотой на химзаводе, власти призывают местных жителей оставаться в укрытиях.

Как писала "Страна", минувшей ночью россияне ударили по Славянску из ракетного комплекса Искандер. В Нацполиции сообщили о трех погибших, повреждении школы и 7 многоэтажек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.