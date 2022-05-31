Украинские войска могут оставить Северодонецк, где бои идут уже внутри города. Об этом сообщил в телефонном интервью ВВС глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация вокруг Северодонецка остается крайне напряженной.

"Россияне ведут наступление на Северодонецк с нескольких направлений. К сожалению, им уже удалось войти в город, и ситуация очень тяжелая", - отметил он, добавив, что украинские войска пока не оставили город и продолжают сопротивление.

На вопрос, может ли Северодонецк пасть, Гайдай напомнил, что это война, и строить такого рода предположения невозможно.

"Но если если им нужно будет отойти за реку, в Лисичанск, чтобы сохранить войска, они, возможно, это сделают", - предположил Гайдай.

При этом в Лисичанске благодаря ландшафту более выгодные позиции для обороны, пишет Telegram-канал "Политика страны".

"К слову, о возможном отходе украинских войск из Северодонецка в Лисичанск. Лисичанск находится на высоком правом берегу реки Северский Донец. А Северодонецк в низине на левом берегу.

То есть в Лисичанске - более выгодные позиции для обороны. С него весь Северодонецк как на ладони. Следовательно, для россиян контроль над одним Северодонецком мало что значит с тактической точки зрения. Наверняка далее они сразу попытаются штурмовать Лисичанск", - пишет "Политика Страны".

Напомним, ранее глава ВГА Северодонецка ранее сообщал, что войска РФ контролируют уже приблизительно половину города.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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