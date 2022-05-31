Спецопрацию Россия проиграла, а вот войну пытается выиграть.

Такое мнение высказал в эфире "Фейгин.Live" советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Война - это куда больше, чем спецоперация, это действия не только на поле боя. Это еще и информационная сфера, и дипломатическая, и экономическая, и энергетическая. Вот туда они вкладываются сейчас по полной и имеют известный успех в этом направлении", - объяснил он.

"Нас это не смущает, мы это понимаем и этому противодействием", - резюмировал Арестович.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.