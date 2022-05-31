Большая часть Северодонецка контролируется россиянами. Об этом заявил в эфире телемарафона губернатор Сергей Гайдай.

Из-за обстрелов нельзя доставить в город грузы и провести эвакуацию. При этом Северодонецк не окружен, уточнил Гайдай, а украинским военным удается маневрировать на занимаемых позициях.

По его словам, в городе разрушена полностью вся инфраструктура. Нет централизованной подачи, газа, света и воды, 90% зданий разрушены, 60% - это критичные разрушения, которые не подлежат восстановлению.

Напомним, ранее Гайдай говорил об очень тяжелой ситуации в Северодонецке, где бои продолжались в том числе в городской застройке Буквально за день ситуация ухудшилась кардинально и губернатор заявил о том, что украинские войска могут оставить Северодонецк.

Также мы писали о том, что в результате авиаудара по Северодонецку взорвалась цистерна с азотной кислотой на химзаводе. Жителей региона призывают не выходить из укрытий, так как азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые. Также губернатор Гайдай призывает население подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.