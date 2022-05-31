Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что в результате авиаудара по Северодонецку взорвалась цистерна с азотной кислотой на химзаводе. Об этом он написал у себя в Телеграм.

Гайдай призывает жителей региона не выходить из укрытий, так как азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые.

Также губернатор призывает население подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

В Северодонецке бои идут уже в городской застройке, за все время наступления российской армии в городе погибли уже 1,5 тыс. жителей, прилеты ракеты попадают на видео даже в момент записи интервью на улицах города.

По данным Генштаба ВСУ, противник пытается взять Северодонецк и готовится к наступлению около Изюма и Славянска.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.