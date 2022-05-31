В Северодонецке, где войска РФ контролируют уже приблизительно половину города, журналисты случайно засняли прилет ракеты во время интервью с местной жительницей. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах запечатлено, как женщина рассказывает о том, что происходило в их доме, и в этот момент раздается гул и прилетает снаряд. В этот момент начинают сыпаться обломки, она закрывает лицо руками, и камера перестает ее снимать.

По предварительной информации от журналистов, женщина выжила.

В целом же, по данным главы ВГА Северодонецка Александра Стрюка, в городе остаются 12-13 тысяч человек. За время боев погибли уже 1,5 тысяч жителей.

Напомним, губернатор Сергей Гайдай допустил, что украинские войска могут оставить Северодонецк.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.