По Славянску сегодня ночью нанесли ракетный удар. Задело здание школы и семь многоэтажек. По предварительным данным, три человека погибли, шестеро ранены.

Об заявил губернатор Павел Кириленко.

Также он опубликовал фото и видео последствий удара.

Напомним, Генштаб вчера заявлял, что враг готовится наступать на Славянск.

Также сообщалось, что в Донецкой области из-за сильных обстрелов остановлена работа Славянской ТЭС.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.