Утром в понедельник, 30 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Запселье и Мирополье Сумской области.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По данным ВСУ, в районе Купянска россияне восстановили железнодорожный мост для переброски военной техники. За сутки в район боевых действий под Изюм перебросили около 250 единиц.

Украинская авиация нанесла воздушный удар по российским подразделениям в районе Долгенького. Ранее в РФ заявляли, что захватили это село на границе Харьковской и Донецкой областей. В Украине это опровергали.

По данным Генштаба, в Лимане противник перегруппировывается для наступления на Славянск.

На Бахмутском направлении противник перегруппировывается для дальнейшего наступления в направлении Александрополье – Камышеваха.

Также сообщается, что противник закрепляется на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка. Таким образом Генштаб подтвердил прозвучавшую позавчера информацию Арестовича, что в город зашли со стороны аэродрома.

Кроме того, в сводке говорится, что в Васильевку под Запорожьем перебросили из Мелитополя до 120 единиц тяжелой техники.

Также Генштаб сообщает, что противник пытается вернуть утраченные позиции на севере Херсонской области, перебрасывает туда резервы. Ранее сообщалось, что ВСУ там пошли в контрнаступление.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня.

Мы подвели итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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