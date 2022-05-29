Силы специальных операций Вооруженных сил Украины разметили видео удара по российскому КамАЗу "Тайфун" (универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности).

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк показал видео работы российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" по позициям украинских войск. ТОС-1А "Солнцепек" - принятая на вооружение в 2001 году тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72. Является модификацией ТОС-1 "Буратино".

Напомним, война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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Ниже публикуется свежий выпуск блога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой.