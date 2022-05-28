Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал наступление ВСУ на севере Херсонской области, о котором сообщил в вечерней сводке Генштаб.

Арестович заявил, что украинские войска переправились через реку Ингулец и начали "маленькие наступательные действия".

"Они переправились на ту сторону и аккуратненько развивают маленькие наступательные действия. Но у этих действий в принципе неплохая перспектива. Потому что она режет группировку противника, отсекая группировку с криворожским направлением от группировки с николаевским", - объяснил Арестович в интервью Марку Фейгину.

Он также добавил, что наступающие силы ВСУ имеют "небольшой объем".

Ранее Генштаб информировал, что россияне отошли к позициям на левом берегу Ингульца в трех селах на границе Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской. Насколько далеко они отошли, не сообщалось.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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