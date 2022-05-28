Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 28 мая. Он кроме прочего сообщил об авиаударе по Сумской области.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Как отметили в пресс-службе, на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе продолжают охранять белорусско-украинскую границу, группировка усилена подразделениями бригад внутренних войск министерства внутренних дел республики. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по объектам территории Украины.

Для обеспечения усиленного административно-полицейского и контрразведывательного режимов Беларусь до 31 августа ввела временные ограничения на въезд и пребывание в приграничных с Украиной Брагинском, Лоевском и Хойницком районах Гомельской области.

На Северском направлении для предотвращения переброски наших войск на другие угрожающие направления противник удерживает свои войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Враг ротирует части подразделений и оборудует районы сосредоточения.

Враг четырежды обстреливал из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах Серединой- Буды, Старых Вырок и Зноб-Трубичевской. Кроме того, самолет оперативно-тактической авиации нанес из Курской области ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области.

В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА в Черниговской и Сумской областях.

На Харьковском направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оборудование позиций западнее Казачьей Лопани.

На Славянском направлении группировка войск противника возобновила наступление на отдельных направлениях. Враг продолжает переброску по железной дороге вооружения, военной техники и других материальных средств с территории РФ в район Купянска Харьковской области.

После проведения разведки БПЛА он обстрелял из артиллерии позиции наших войск у Новой Дмитровки, Великой Камышевахи, Долгенького, Диброва и нанес авиационный удар вертолетами в районе Долгенького. При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе Пасеки, успеха не имел и отошел.

На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – окружение наших войск у Лисичанска и Северодонецка и выход на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в Лимане. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе Дибровы.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку района с целью выявления и подавления элементов огня подразделений ВСУ.

На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах Камышевахи и Новолуганска. Продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах Авдеевки, Веселого и Каменки.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и производил огненное поражение наших войск.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

В результате наступательных действий подразделений ВСУ враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются.

Войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Прибугского, Посад-Покровского, Благодатного, Осокоровки, Нововоронцовки, Новоалександровки и других. Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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